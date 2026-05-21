SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Rentables SKAN-Investment?
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKAN-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SKAN-Anteile bei 82,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,206 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,45 CHF, da sich der Wert einer SKAN-Aktie am 20.05.2026 auf 46,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 43,55 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SKAN-Aktie auf 75,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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