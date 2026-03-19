SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKAN-Anteile bei 72,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,379 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,72 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 18.03.2026 auf 46,20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 36,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SKAN-Aktie an der Börse SWX war der 28.10.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Anteils auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at