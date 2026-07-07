SoftwareONE Aktie

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WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

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Langfristige Anlage 07.07.2026 10:03:50

SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SoftwareONE-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem SoftwareONE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,72 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,953 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 110,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,55 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10,75 Prozent vermehrt.

Der SoftwareONE-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX war der 25.10.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SoftwareONE-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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