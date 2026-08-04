SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Rentables SoftwareONE-Investment?
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem SoftwareONE-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,45 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hat, hat nun 155,039 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 1 395,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 39,53 Prozent.
SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,89 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag des SoftwareONE-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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