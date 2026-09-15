SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Rentables SoftwareONE-Investment?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SoftwareONE von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das SoftwareONE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,30 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 42,918 SoftwareONE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 397,64 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 14.09.2026 auf 9,27 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 60,24 Prozent gleich.
Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. CHF. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die SoftwareONE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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