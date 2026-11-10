SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,630 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,95 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 09.11.2026 auf 8,85 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 59,05 Prozent gleich.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at