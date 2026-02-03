SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 344,828 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 8,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 765,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,34 Prozent verringert.

Der Marktwert von SoftwareONE betrug jüngst 1,70 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Die SoftwareONE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at