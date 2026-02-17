SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161,290 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 120,16 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 16.02.2026 auf 6,95 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,02 Prozent.
SoftwareONE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,50 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
