SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Lohnender SoftwareONE-Einstieg?
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SoftwareONE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,618 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SoftwareONE-Aktien wären am 15.06.2026 46,01 CHF wert, da der Schlussstand 8,19 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,99 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 1,72 Mrd. CHF. Der SoftwareONE-Börsengang fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines SoftwareONE-Anteils lag damals bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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