SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Performance im Blick
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren bedeutet
Die SoftwareONE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 17,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,338 SoftwareONE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 487,04 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 487,04 CHF entspricht einer negativen Performance von 51,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte SoftwareONE einen Börsenwert von 1,89 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX war der 25.10.2019. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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