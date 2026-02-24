SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SoftwareONE-Aktien gewesen.

Die SoftwareONE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,44 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investierten, hätten nun 647,668 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (6,61 CHF), wäre die Investition nun 4 277,85 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,22 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at