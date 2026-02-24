SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende SoftwareONE-Investition? 24.02.2026 10:04:07

SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SoftwareONE-Aktien gewesen.

Die SoftwareONE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,44 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investierten, hätten nun 647,668 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (6,61 CHF), wäre die Investition nun 4 277,85 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,22 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoftwareONE

mehr Nachrichten