SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SoftwareONE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.09.2023 wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,348 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 9,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,86 Prozent abgenommen.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,09 Mrd. CHF. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SoftwareONE-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at