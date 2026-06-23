SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Performance
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,558 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SoftwareONE-Anteile wären am 22.06.2026 362,41 CHF wert, da der Schlussstand 7,96 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 63,76 Prozent.
SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX war der 25.10.2019. Ein SoftwareONE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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