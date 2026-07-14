SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Profitabler SoftwareONE-Einstieg?
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SoftwareONE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,23 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,855 SoftwareONE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 462,42 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 13.07.2026 auf 8,43 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 53,76 Prozent.
Insgesamt war SoftwareONE zuletzt 1,82 Mrd. CHF wert. Die SoftwareONE-Aktie ging am 25.10.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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