Lukrative Sonova-Anlage? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie gebracht.

Am 06.03.2016 wurde das Sonova-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 122,38 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sonova-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,817 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (192,00 CHF), wäre die Investition nun 156,88 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,88 Prozent angewachsen.

Am Markt war Sonova jüngst 12,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

