SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Sonova-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 134,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 7,429 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (235,00 CHF), wäre das Investment nun 1 745,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,59 Prozent.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,82 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at