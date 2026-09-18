Sonova Aktie

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WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Sonova-Anlage im Blick 18.09.2026 10:04:01

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Sonova-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 134,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 7,429 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (235,00 CHF), wäre das Investment nun 1 745,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,59 Prozent.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,82 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sonova Holding AG

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