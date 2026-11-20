Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Langfristige Performance
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Sonova-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 193,90 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,157 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 513,15 CHF, da sich der Wert einer Sonova-Aktie am 19.11.2026 auf 293,40 CHF belief. Mit einer Performance von +51,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sonova war somit zuletzt am Markt 17,29 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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