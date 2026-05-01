SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Sonova-Einstiegs gewesen.

Am 01.05.2016 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 127,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,523 Sonova-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 13 443,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 171,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,43 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 10,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at