Sonova Aktie

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WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Profitable Sonova-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.06.2025 wurde die Sonova-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sonova-Aktie an diesem Tag bei 254,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,934 Sonova-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.06.2026 815,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 207,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 18,41 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Sonova bezifferte sich zuletzt auf 12,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sonova Holding AG

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