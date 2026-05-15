SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Sonova-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Sonova-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 278,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,589 Sonova-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.05.2026 626,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 174,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,37 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Sonova einen Börsenwert von 10,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at