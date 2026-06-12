Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Sonova-Investmentbeispiel 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verloren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Sonova-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sonova-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 241,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,442 Sonova-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 205,55 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 11.06.2026 auf 198,00 CHF belief. Mit einer Performance von -17,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Sonova zuletzt 12,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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