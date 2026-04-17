SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.04.2023 wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sonova-Aktie an diesem Tag bei 280,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 0,357 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 187,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 33,00 Prozent verkleinert.

Sonova war somit zuletzt am Markt 11,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at