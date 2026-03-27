SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sonova-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sonova-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 256,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,390 Sonova-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 173,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,10 Prozent verringert.

Sonova war somit zuletzt am Markt 10,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at