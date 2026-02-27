Sonova Aktie

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

Lohnender Sonova-Einstieg? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sonova-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 232,80 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,955 Sonova-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 201,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 642,61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 13,57 Prozent gesunken.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 11,67 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

