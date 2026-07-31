SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sonova-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Sonova-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 222,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 0,450 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 218,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,25 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,75 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Sonova bezifferte sich zuletzt auf 13,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at