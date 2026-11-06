SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sonova-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 390,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,602 Sonova-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 480,80 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 05.11.2026 auf 292,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 25,19 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Sonova einen Börsenwert von 17,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at