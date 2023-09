SPI-Papier Spexis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Spexis angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Spexis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Spexis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Spexis-Aktie 6,99 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Spexis-Aktie investiert hat, hat nun 1 430,615 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 533,62 CHF, da sich der Wert einer Spexis-Aktie am 29.08.2023 auf 0,37 CHF belief. Damit wäre die Investition um 94,66 Prozent gesunken.

Spexis war somit zuletzt am Markt 18,35 Mio. CHF wert. Am 15.05.2018 wurden Spexis-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Spexis-Papier bei 40,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at