SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Stadler Rail vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Investoren, die vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.01.2025 wurde die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 500,000 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 10 100,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,20 CHF belief. Mit einer Performance von +1,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Stadler Rail eine Börsenbewertung in Höhe von 2,02 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX war der 12.04.2019. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

