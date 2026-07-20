Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

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Rentable Stadler Rail-Anlage? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,64 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,845 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 23,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,79 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12,79 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 2,33 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Anteils belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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