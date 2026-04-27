Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Hochrechnung
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Stadler Rail-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 4,673 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 21,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,03 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,03 Prozent gesteigert.
Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,16 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Anteils fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stadler Rail
|
10:03
|SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
07.04.26
|Aktien von Siemens und Stadler Rail schwächer: Stadler gibt im Vergabekonflikt auf (dpa-AFX)
|
06.04.26
|SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Stadler Rail
Aktien in diesem Artikel
|Stadler Rail
|23,50
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.