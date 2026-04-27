Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

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Hochrechnung 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Stadler Rail-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 4,673 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 21,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,03 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,03 Prozent gesteigert.

Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,16 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Anteils fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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