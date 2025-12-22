SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag 40,24 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 24,851 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 498,01 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 19.12.2025 auf 20,04 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 50,20 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Anteils fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at