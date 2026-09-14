Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Frühe Anlage
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,16 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 472,590 Stadler Rail-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 931,95 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 11.09.2026 auf 29,48 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 39,32 Prozent.
Stadler Rail war somit zuletzt am Markt 2,95 Mrd. CHF wert. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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