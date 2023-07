SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Stadler Rail-Investment eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag bei 36,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 27,473 Stadler Rail-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 957,14 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 28.07.2023 auf 34,84 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,29 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Anteils fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Stadler Rail-Papiers lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at