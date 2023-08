SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Stadler Rail-Investment eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Stadler Rail-Papier investiert hätte, befänden sich nun 250,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2023 auf 32,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 070,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,30 Prozent verringert.

Stadler Rail war somit zuletzt am Markt 3,23 Mrd. CHF wert. Am 12.04.2019 wurden Stadler Rail-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at