SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,16 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 276,549 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 085,73 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 06.03.2026 auf 18,39 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49,14 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Stadler Rail zuletzt 1,84 Mrd. CHF wert. Stadler Rail-Papiere wurden am 12.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at