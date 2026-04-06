SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 06.04.2023 wurde das Stadler Rail-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag bei 35,06 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 2,852 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Stadler Rail-Papiers auf 20,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58,30 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,70 Prozent.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 2,04 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Stadler Rail-Papiere fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Stadler Rail-Anteilsschein bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at