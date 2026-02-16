Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

Rentables Stadler Rail-Investment? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Stadler Rail-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Stadler Rail-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,86 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 222,916 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 636,65 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 13.02.2026 auf 20,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 53,63 Prozent vermindert.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 2,08 Mrd. CHF wert. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Stadler Rail 22,42 -1,58% Stadler Rail

