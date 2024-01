SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Stadler Rail-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Stadler Rail-Aktie 35,66 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Stadler Rail-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,426 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 592,26 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 05.01.2024 auf 30,64 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,08 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 wurden Stadler Rail-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

