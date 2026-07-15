SPI-Papier StarragTornos-Aktie: Hätte sich ein Investment in StarragTornos vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 32,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,250 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 993,75 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 14.07.2026 auf 31,80 CHF belief. Mit einer Performance von -0,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 177,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at