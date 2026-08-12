StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|StarragTornos-Investmentbeispiel
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das StarragTornos-Papier an diesem Tag bei 33,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 303,030 StarragTornos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 909,09 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 11.08.2026 auf 36,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,09 Prozent.
Der Börsenwert von StarragTornos belief sich zuletzt auf 200,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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