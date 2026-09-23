SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in StarragTornos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug an diesem Tag 51,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 196,078 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 666,67 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 22.09.2026 auf 34,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 666,67 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 184,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at