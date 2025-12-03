SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in StarragTornos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,60 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,732 StarragTornos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,05 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 02.12.2025 auf 29,30 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 19,95 Prozent.

StarragTornos wurde am Markt mit 162,44 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at