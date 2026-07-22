SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der StarragTornos-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des StarragTornos-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 181,818 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (33,70 CHF), wäre das Investment nun 6 127,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,73 Prozent.

Insgesamt war StarragTornos zuletzt 183,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at