So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StarragTornos-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,552 StarragTornos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 765,09 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 17.11.2026 auf 35,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 23,49 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich zuletzt auf 192,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at