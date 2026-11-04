StarragTornos Aktie

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WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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StarragTornos-Investition 04.11.2026 10:03:34

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StarragTornos von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen StarragTornos-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das StarragTornos-Papier an diesem Tag bei 30,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 323,625 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 262,14 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 03.11.2026 auf 34,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,62 Prozent.

Am Markt war StarragTornos jüngst 193,13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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