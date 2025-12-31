StarragTornos Aktie

Lukrative StarragTornos-Anlage? 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StarragTornos von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Diesen Tag beendete die StarragTornos-Aktie bei 37,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,027 StarragTornos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (29,70 CHF), wäre das Investment nun 802,70 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,73 Prozent vermindert.

Insgesamt war StarragTornos zuletzt 159,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

