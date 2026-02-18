SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit StarragTornos-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 41,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,361 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (32,80 CHF), wäre das Investment nun 799,03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 20,10 Prozent vermindert.

StarragTornos war somit zuletzt am Markt 179,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

