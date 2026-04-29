StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Rentabler StarragTornos-Einstieg?
|
29.04.2026 10:03:44
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden StarragTornos-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 208,333 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 32,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 770,83 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 770,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 32,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 181,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StarragTornos Holding
|
29.04.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.04.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.04.26
|Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Wert StarragTornos-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von StarragTornos (finanzen.at)
|
15.04.26
|SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.04.26