SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen StarragTornos-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden StarragTornos-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 208,333 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 32,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 770,83 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 770,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 32,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 181,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at