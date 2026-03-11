SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StarragTornos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das StarragTornos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 24,390 StarragTornos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (32,50 CHF), wäre die Investition nun 792,68 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 20,73 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 176,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at