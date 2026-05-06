StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Lukrative StarragTornos-Anlage?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.05.2021 wurde die StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen StarragTornos-Anteile an diesem Tag bei 42,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,336 StarragTornos-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,64 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 05.05.2026 auf 32,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 23,36 Prozent.
StarragTornos wurde am Markt mit 178,75 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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